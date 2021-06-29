В случае избрания депутатом Виктория Дайнеко займётся защитой прав животных. Об этом телеканалу «360» рассказал пресс-секретарь партии «Зелёная альтернатива» Михаил Гайдай.

Как сообщалось, на предстоящих выборах в Госдуму певица заменит шоумена Славу КПСС, с которым партия не смогла договориться.

Первое, с чем Виктория пойдёт в Госдуму, — это тема зоозащиты. Возможно, в ближайшем будущем она станет одним из лиц российской зоозащиты. Это живой достаточно сегмент, — отметил пресс-секретарь «Зелёной альтернативы».

Как отмечается, партия долго вела переговоры с «фабриканткой», но не афишировала их. Певица подалась в политику после знакомства с кандидатом от партии Кареном Даллакяном, когда решала проблему с пумой, проживающей в квартире её соседа. Сам Даллакян возглавляет приют диких животных в Челябинске.

Как сообщалось ранее, партия «Зелёная альтернатива» отказалась выдвигать в Государственную думу рэпера Славу КПСС (Вячеслав Машнов, также известный как Гнойный). Вместо него в нижнюю палату парламента попытается попасть победительница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко. Певицу уже успели раскритиковать за её решение, но она заверила, что её намерения никак не связаны с конъюнктурой.