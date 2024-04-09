В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм Росгвардия задержала в Зеленограде пьяного мужчину, устроившего дебош в храме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила и разбил кулаком икону. Отмечается, что злоумышленник объяснил свой тем, что перестал верить в Боге.

Мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону «Неупиваемая Чаша», — говорится в сообщении.

Вызванные священником правоохранители задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 37-летний уроженец Удмуртии, который находился в состоянии алкогольного опьянения.