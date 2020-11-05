В зданиях правительства Москвы начала работать регистрация по QR-кодам

https://static.news.ru/photo/7ffe300c-1f52-11eb-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В зданиях правительства Москвы заработала система регистрации посетителей по QR-кодам. Ранее аналогичная система была введена в столичных развлекательных заведениях.

О введении этой меры сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Она необходима для предупреждения посетителей зданий о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией.

Регистрация в системе позволит посетителю получить оповещение, если выяснится, что в одно время с ним в здании находился человек, у которого обнаружили коронавирус. Таким образом, те, кто будут проинформированы о возможном контакте с заражённым, смогут своевременно сдать тесты, ограничить круг общения и остановить распространение заболевания.

С 5 ноября система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе. — NEWS.ru) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений Правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 19 октября система регистрации по QR-кодам была введена в ночных заведениях Москвы. Однако на данный момент к ней добровольно присоединилось свыше двух тысяч организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которых не распространяется требование об обязательной регистрации. Благодаря этому 3,3 тысячи человек получили уведомление о возможном контакте с инфекцией.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач заявил, что COVID-19 представляет опасность и для домашних животных. Кошки и собаки могут заразиться коронавирусной инфекцией, поэтому инфицированным людям лучше ограничить контакты с домашними питомцами.