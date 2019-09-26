Россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах. Об этом заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв, заметив, что в новых правилах противопожарного режима нет прямого запрета на эти действия.
В новых правилах сказано о запрете открытого огня на балконах, а зажжённая сигарета не является открытым огнём, — заявил он в беседе с URA.RU.
Он пояснил, что запрет прежде всего касается лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые «жарят шашлыки на лоджии».
Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.