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Басманный суд снял обвинения с фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло и освободил его из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест отказано. Обвиняемый Миняйло освобождён из-под стражи...