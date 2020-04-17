В закон об ОСАГО хотят внести поправку о ремонте у официальных дилеров

https://static.news.ru/photo/d2d2d46e-8091-11ea-9963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на рассмотрение в правительство поправку в закон об ОСАГО. В ней он предложил владельцам новых автомобилей с действующей гарантией обслуживаться только у официальных дилеров.

В частности, законом определён двухгодичный срок, в течение которого новое транспортное средство, находящееся на гарантии изготовителя, направляется на ремонт к официальным дилерам — представителям изготовителя. При этом гарантийные сроки на автомобили почти у всех производителей значительно превышают два года, — прокомментировал документ Кутепов.

Помимо этого, законопроект предусматривает продление максимального срока ремонта с 30 до 45 рабочих дней. Кутепов подчеркнул, что на сегодняшний день качественному сервису автомобилей мешает неэффективная методика расчёта стоимости работ и запчастей, передаёт «Парламентская газета».

Средняя стоимость запчастей в справочниках не отражает среднерыночной цены на комплектующие, вследствие чего официальные дилеры, использующие в своей деятельности новые и сертифицированные запасные части, отказываются от сотрудничества со страховыми компаниями, — добавил сенатор.

Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии коронавируса электронные продажи ОСАГО выросли на четверть.