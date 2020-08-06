В захваченном бывшим схиигуменом Сергием монастыре умер ребёнок

https://static.news.ru/photo/5b20b1c4-d7f4-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре, захваченном лишенным сана экс-схиигуменом Сергием.

Поступило сообщение, что в монастыре умер человек — девочка, 15 лет, — сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по предварительным данным ребёнок проживал на территории монастыря.

Сообщается, что на место происшествия выехала оперативная группа. При этом представитель обители Всеволод Могучев заявил, что не располагает информацией о смерти девочки.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей. Настоятельница монастыря игуменья Варвара и некоторые насельницы покинули обитель. Сейчас в монастыре остаются схимонах Сергий и его последователи.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ранее епархиальный суд признал духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в нарушении ряда правил Церкви.