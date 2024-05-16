В ЗАГСе рассказали историю возникновения русских имен и фамилий Эксперт ЗАГС Ананьева: на Руси имя ребенка связывали с его судьбой

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В Древней Руси верили, что имя может оказывать влияние на судьбу человека, и старались серьезно подходить к этому вопросу, рассказала главный специалист-эксперт читинского отдела ЗАГС Ольга Ананьева. В беседе с «МК в Чите» специалист пояснила, что имена и фамилии могли образовываться от профессий родителя и даже от погоды, в которую родился младенец.

По словам Ананьевой, раньше любимую дочь могли назвать Любавой, а третьего сына — Третьяком. Имена также могли быть производными от рода деятельности отца. Позднее от них произошли многие русские фамилии. Месяц рождения или погода также могли стать основанием для выбора. С приходом православия имена выбирали из святцев. Во время СССР родители называли детей в честь значимых событий или использовали сокращения из лозунгов, например Индустриализация, Сталина, Энергия, отметила она.

Ананьева напомнила, что сейчас в России действует запрет на использование в именах цифр, буквенно-цифровых изображений, числительных, символов и знаков, кроме дефиса. Кроме этого, при выборе нельзя выбирать бранные слова.

Россияне ранее приняли участие в опросе о выборе имени для ребенка. Более половины из респондентов предпочли бы назвать младенца в честь родственника. Почти четверть участников выбрали бы необычное имя, а 15% — назвали бы новорожденного в честь любимого литературного героя.