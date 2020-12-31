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В ЗАГСах рассказали о числе браков москвичей в новогодние каникулы

10:24, 02 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самая популярная дата для бракосочетания на новогодних праздниках — 10 января. Об этом рассказала и. о. начальника управления столичных ЗАГСов Светлана Уханева.

Всего за последние 20 лет в Москве в новогодние каникулы поженились более 12 тысяч пар. Рекорд был поставлен в 2004 году. Тогда с 1 по 10 января в столице поженились полторы тысячи пар, при этом браки заключались 3, 6, 8, 9 и 10 января.

В 2019 году москвичи расписывались в основном 9 и 10 января, ещё 30 церемоний прошло 6 января.

Торжественные церемонии заключения брака в праздничные дни приобретают особую изюминку. Особенно отличаются новогодние регистрации брака, когда город и отделы ЗАГС украшены в тематике праздника, а ведущие церемоний поздравляют молодожёнов уникальной речью для бракосочетания, — рассказала Уханева.

В 2020 году впервые за 20 лет церемонии бракосочетания стали проводить в Рождество, 7 января. В этот день поженились свыше 50 пар.

Кроме того, популярной датой является и 6 января. В канун Рождества прошло около 500 церемоний в 2001 году, а также по 150 браков было зарегистрировано в 2000 и 2006 годах, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года. Ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС. Играет свадебная музыка. При этом актриса не может сдержать свои чувства. Далее молодожёны надевают друг другу кольца, Лиза Арзамасова буквально светится от счастья.

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