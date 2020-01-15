https://static.news.ru/photo/0a47763a-37a3-11ea-8030-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Ребёнку при рождении, согласно Семейному кодексу, присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации. Так в московском управления ЗАГС прокомментировали публикации об участившейся в России тенденции давать детям матронимы.

При государственной регистрации рождения отчество ребёнка образуется от имени его отца или по обоюдному желанию родителей может не указываться, — заявил РИА Новости представителя органов записи актов гражданского состояния.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая мама Альмира Давлетханова, проживающая в Реже Свердловской области, не только назвала в честь себя дочь, но и дала ей «матчество» вместо отчества. По словам юристов, по закону мать может выбирать любое отчество своему ребёнку, если отцовство не установлено. Однако действовать нужно в интересах ребёнка.