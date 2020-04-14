В Южной Осетии штрафы за нарушение карантина увеличились в 30-80 раз

https://static.news.ru/photo/c00f3e94-7e4d-11ea-93b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Южной Осетии в десятки раз выросли штрафы за нарушение карантина — с 500 рублей до 15-40 тыс. рублей.

Об этом сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева. По её словам, лица, находящиеся на карантине и в домашней изоляции ежедневно проходят проверку, которую осуществляют сотрудники органов внутренних дел и медработники, передаёт РИА Новости.

Это пока административное воздействие, но если возникнет необходимость, будем привлекать и к уголовной ответственности, — заявила она.

Кочиева отметила, что в данный момент в Южной Осетии на самоизоляции находятся 169 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 5 апреля закрылся автомобильный пункт пропуска «Рук» на границе Южной Осетии с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.