https://static.news.ru/photo/3f8b6870-6b69-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Религиозные учреждения, развлекательные заведения и спортзалы Южной Кореи должны прекратить на время свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Чон Се Гюн.

Правительство настоятельно призывает религиозные заведения, организаторов спортивных мероприятий в закрытых помещениях и развлекательные заведения, где могут произойти массовые заражения, приостановить свою деятельность на 15 дней, — цитирует его «Интерфакс».

Чон Се Гюн добавил, что если его рекомендации останутся без внимания, то правительство издаст распоряжение, запрещающее скопление людей. Кроме того, в отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции, в том числе подача исков о компенсациях. В особых случаях организации могут быть закрыты.

Отмечается, что в Южной Корее коронавирусом заболели 8799 человек. При этом постепенно число новых заболевших снижается, но правительство опасается рецидива эпидемии.

Как писал NEWS.ru, ранее в Республике Корея рассказали о новых жертвах COVID-19 и борьбе с пандемией.