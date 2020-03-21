Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Религиозные учреждения, развлекательные заведения и спортзалы Южной Кореи должны прекратить на время свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Чон Се Гюн.

Правительство настоятельно призывает религиозные заведения, организаторов спортивных мероприятий в закрытых помещениях и развлекательные заведения, где могут произойти массовые заражения, приостановить свою деятельность на 15 дней,цитирует его «Интерфакс».

Чон Се Гюн добавил, что если его рекомендации останутся без внимания, то правительство издаст распоряжение, запрещающее скопление людей. Кроме того, в отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции, в том числе подача исков о компенсациях. В особых случаях организации могут быть закрыты.

Отмечается, что в Южной Корее коронавирусом заболели 8799 человек. При этом постепенно число новых заболевших снижается, но правительство опасается рецидива эпидемии.

Как писал NEWS.ru, ранее в Республике Корея рассказали о новых жертвах COVID-19 и борьбе с пандемией.

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