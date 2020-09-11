В Южно-Сахалинске коммунальщики засыпали лужу, ставшую звездой Instagram

https://static.news.ru/photo/b15973b2-f452-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ya_luzha_u_doma/instagram.com

Коммунальщики Южно-Сахалинска оборвали звёздный блогерский старт огромной лужи, которая стала достопримечательностью не только города, но и Instagram. Рабочие засыпали дорогу на придомовой территории спустя всего несколько дней после того, как в соцсети появился аккаунт от имени мини-водоёма.

Как сказано в одной из первых записей, лужа была на этом месте 25 лет.

Я до сих пор теряюсь в догадках, что это за материал, которым засыпали проход. Очень похоже на сухую грязь, которую раскатали тяжёлой техникой. Но мне особо сравнить не с чем, я ведь только лужа, и не так много материалов видела за свою жизнь, — сказано в последней на момент подготовки этой публикации записи.

К слову, первый пост в Instagram появился всего пять дней назад. От имени лужи у дома № 10 по улице Тихоокеанской публикации делает местный житель, который, по его словам, практически рос с нею. В последний раз двор ремонтировали ещё в 1986–1987 годы, а примерно спустя 10 лет в этом месте стала скапливаться вода. Лужа постепенно расширялась и превратилась в головную боль местных жителей.

Традиционные способы достучаться до коммунальщиков и чиновников не срабатывали. После того как губернатор Валерий Лимаренко посоветовал мужчине обратиться через официальную страницу в Instagram, креативный гражданин решил поступить нестандартно, писал NEWS.ru. Он создал аккаунт от имени лужи. Как оказалось, именно этот метод и сработал.

За несколько дней на страницу подписались почти четыре тысячи человек.