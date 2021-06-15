В Google раскрыли причину блокировки ролика о дискриминации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/d23d9d18-cdde-11eb-ba40-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube удалил видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины «Спутник V» из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о COVID-19. Об этом сообщило ТАСС с ссылкой на пресс-службу Google.

Безопасность пользователей YouTube - наш главный приоритет. Контент, о котором идёт речь, был удалён, поскольку он нарушал «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19», — цитирует агентство сообщение компании.

В Google считают, что видео Слуцкого напрямую связывало большое количество смертей от коронавируса с вакцинацией.

Слуцкий ранее пожаловался, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V». При этом попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.

Так, в самой администрации YouTube зaявили, что на видеохостинге запрeщено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вaкцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всeмирной организации здравоохранения.