Тело основателя Cream Soda нашли в Ярославской области SHOT: тело основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли в Ярославской области

Фото: Соцсети

Дмитрий Свиргунов

В Волге нашли тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Поиски его брата и еще одного пропавшего без вести мужчины продолжаются.

Ранее SHOT сообщал, что в реке найден труп, который предстоит опознать. В МЧС России по Ярославской области подтвердили NEWS.ru эту информацию. На тот момент источник канала предположил, что тело принадлежит Свиргунову.

Основатель российской группы Cream Soda пропал в Ярославской области, провалившись под лед. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. К поискам пропавших привлекли водолазов.

По информации Mash, во время прогулки на льду ребята были пьяны. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что на лед вышли 12 человек: семь мужчин и пять девушек. У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу один или два раза в месяц. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.