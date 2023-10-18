В Японии нашли еще один способ защиты от COVID-19 Цукуба: задержка дыхания на пять секунд может уберечь от заражения COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, задержав дыхание на пять секунд после того, как при нем кто-то чихнул или покашлял, может избежать заражения коронавирусом от источника инфекции. К такому выводу пришла группа исследователей из японского университета Цукуба в публикации научного журнала Scientific Reports. Такая неспецифическая профилактика может снизить риски с тем учетом, что основная часть вирусных частиц опустится в воздухе и не попадет со вздохом на слизистую.

Исследования показали, что при скоростях гравитационного падения в нормальных условиях и в безветренную погоду затраченное время на падение на землю с высоты устья (~1,5 м) составило примерно 3–5 секунд при размере частиц 100 мкм, — говорится в аннотации работы.

Исследователи уточняют, что в хорошо проветриваемом помещении вероятность заражения еще ниже. Кроме того, важно учитывать расстояние при личной встрече. Наибольшая концентрация частиц от микровыделений при кашле и чихании наблюдалась на расстоянии 60 см. Поэтому рекомендуется держаться от человека с симптомами респираторной инфекции на расстоянии одного метра.

Ранее в столичных медучреждениях начались клинические исследования вакцин «Спутник V» и однокомпонентной «Спутник Лайт», адаптированных под новый штамм COVID-19 XBB-1. В тестированиях, которые продлятся 90 дней, примут участие 50 добровольцев.