В Японии изобрели правило пяти секунд против заражения COVID-19: что это В Японии изобрели оберегающее от COVID-19 правило пяти секунд

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Ученые из International Pacific University в Японии изобрели правило пяти секунд, оберегающее от заражения коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликовали в Scientific Reports. Что об этом известно?

Что за правило пяти секунд изобрели в Японии

Японские ученые изучили скорость движения мельчайших частиц, которые выделяются изо рта человека во время дыхания и речевого процесса. Для проведения исследования они применили лазерный лист и высокоскоростную камеру.

По результатам эксперимента специалисты пришли к выводу, что вероятность заражения вирусом достигает своего максимального значения в пределах пяти секунд. Это касается как открытых пространств, так и закрытых помещений.

Основываясь на полученных данных, эксперты предлагают сократить время близкого контакта при личных встречах до пяти секунд, для того чтобы снизить вероятность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем.

Что о правиле пяти секунд сказал иммунолог

Чтобы защититься от коронавируса, следует избегать поездок на общественном транспорте в час пик и при возможности перейти на смешанный формат работы в период повышенной заражаемости, посоветовал врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Эксперт отметил, что японские исследователи рекомендуют задерживать дыхание на несколько секунд, если рядом кто-то чихает. Однако, по его словам, доказательств действенности такого способа на данный момент недостаточно.

«Есть интересное японское исследование. Их данные говорят о том, что если человек рядом чихнул, то нужно отойти от него и задержать дыхание на пять и более секунд. По их моделям, это может обезопасить. Это логично, скорее всего, так и есть, но доказательств, с моей точки зрения, недостаточно», — прокомментировал врач в беседе с Lenta.ru.

Также Крючков напомнил о вакцинации. Доктор подчеркнул, что она защищает от тяжелого течения инфекции, госпитализации и летальных исходов.

Помимо этого, иммунолог посоветовал сократить количество выходов на улицу и чаще проветривать помещения. Следует отказаться от контактов с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями после отпуска или мероприятий, где приходилось общаться с незнакомцами.

«И должно быть особенное внимание к детям, потому что они могут заражаться, относительно легко переносить и в семью эту инфекцию заносить», — добавил он.

Когда ждать пиков коронавируса в России

По мнению Николая Крючкова, зимние пики заболеваемости COVID-19 в России придутся на декабрь и февраль. Он пояснил, что предыдущий подъем заболеваемости, происходивший во второй половине августа и начале сентября, уже исчерпан.

Специалист спрогнозировал ситуацию, согласно которой постепенный подъем заболеваемости коронавирусом уже должен начаться. По мнению иммунолога, сперва рост будет плавным, а затем приобретет более резкий характер. Первые заметные пиковые значения будут наблюдаться в период с конца ноября до середины декабря.

«Второй пик будет после Нового года. Начиная со второй половины января опять будет взлет заболеваемости, очередные максимумы придутся на середину февраля», — рассказал Крючков.

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