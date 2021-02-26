Российские банки стали реже одобрять заявки на кредитные карты

https://static.news.ru/photo/ff923812-78cc-11eb-8dea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В январе количество выданных россиянам кредитных карт сократилось вдвое. Одобрение карт ужесточено банками до многолетнего минимума.

Положительные ответы получили лишь 28% заявителей. Отмечается, что при этом они рекордно быстро забирают карты из банков. Генеральный директор одного из бюро кредитных историй Олег Лагуткин видит две причины снижения выдачи кредитных карт: сезонность и консервативный подход кредиторов, пишет РИА Новости.

В январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%, — объясняет специалист.

По данным источника, за минувший месяц количество выданных кредиток сократилось на 45% по сравнению с декабрём. Если же сравнивать с январём 2020 года, то это число уменьшилось на 17% и составило около 578 тысяч карт.

Вместе с тем средний лимит по кредитным картам вырос на 0,6% и оценивается в 65,2 тысячи рублей. Однако общий объём выданных кредитных денежных средств в РФ за месяц снизился на 43% и составил порядка 37,7 млрд рублей.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, наличие задолженностей перед несколькими кредиторами одновременно — главная причина роста долгов россиян. На сегодня доля просроченных микрозаймов выросла до 37% против 31% годом ранее. На рынке сложилась ситуация, когда люди, которым готовы одобрить кредиты, их не берут, а тем, кому они действительно нужны, отказывают.