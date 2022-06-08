В «Яндексе» отреагировали на ДТП с участием их курьера и машины Миронова «Яндекс.Еда»: попавший в ДТП с Мироновым курьер получит юридическую и медицинскую помощь

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия наезда автомобиля на пешехода на улице Сретенка

Доставщик «Яндекс.Еды», попавший под колеса автомобиля депутата Госдумы Сергея Миронова, сможет получить юридическую и медицинскую помощь за счет компании, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Яндекса». Там отметили, что все курьеры застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. Сейчас руководство сервиса быстрой доставки разбирается в произошедшем и устанавливает личность курьера.

Мы разбираемся в ситуации и пытаемся установить личность курьера. Все курьеры — партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн рублей на всех доставках. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь, — заявили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 8 июня в Москве на Сретенке. Корейский седан Hyundai Genesis сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу.

Позже Миронов подтвердил, что находился в служебном авто в момент аварии, но сам его не заметил, так как был занят документами. Депутат добавил, что сразу попросил вызвать скорую помощь и Госавтоинспекцию.