В «Яндекс.Навигаторе» появилась возможность строить маршруты для грузовиков

https://static.news.ru/photo/5c2b6a52-fcaa-11ea-9564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс.Навигатор» запустил функцию построения маршрутов для грузовиков с учётом их габаритов, веса и других параметров. Пока опция доступна водителям, которые ездят по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Постепенно она появится и в других регионах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Яндекс», новая функция учитывает высоту и максимальную разрешённую массу, длину, ширину, фактическая массу, нагрузку на ось, грузоподъёмность, езду с прицепом и экологический класс. Поддержка грузовой навигации также есть и в веб-версии «Яндекс.Карт», с помощью которой можно построит маршрут.

Чтобы строить маршруты с учётом ограничений для грузовиков, нужно в меню «Навигатора» поменять режим с легкового на грузовой и указать параметры грузовика.

В компании отметили, что технология построения грузовых маршрутов будет интегрирована в логистическую платформу «Яндекс.Маршрутизация», которая помогает бизнесам управлять коммерческим флотом.

Ранее эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска в «Яндексе». По словам директора института IT университета «Синергия» Станислава Косарева, поисковик «Яндекса» значительно экономит время пользователей благодаря своим скрытым функциям. К примеру, мы только начинаем писать запрос: «Как пройти...», а поисковик уже предлагает варианты третьего слова, исходя из самых популярных запросов, отметил специалист. Он также добавил, что поисковик также быстро отвечает на различные фактологические вопросы, поскольку эта и другие функции заложены в системе на основании большого количества запросов, писал NEWS.ru.