В Ялте и Симферополе развернут военные госпитали для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ceb145a-452c-11eb-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство обороны РФ в ближайшие дни развернёт в Ялте и Симферополе госпитали для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он сообщил, что в ближайшее время будут развёрнуты два таких госпиталя, передаёт РИА Новости.

В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развёрнуты два госпиталя Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией, — заявил президент.

Кроме того, Путин поручил вдвое увеличить размер выплат медицинским работникам по всей стране, которые в новогодние праздники будут работать с пациентами, у которых диагностировали коронавирус.

Глава государства напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военные специалисты досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске. Он оснащён аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и цифровым рентгеновским комплексом, необходимым оборудованием для взятия анализов и эндоскопии.