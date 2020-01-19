https://static.news.ru/photo/aee14438-3a8b-11ea-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Зоозащитники Якутска рассказали о гибели собак и кошек в единственном в городе пункте передержки.

По словам руководителя зоозащитного центра «ВИТА» Ирины Новожиловой, отловленных животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях, у них нет тёплых будок.

Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лёжа на 30 граммах гниющего сена, и всё это под «надзором» людей! — цитирует её «Интерфакс».

Волонтёрам с трудом удалось попасть в приют, но к тому времени часть зверей уже была мертва.

Как отметила Новожилова, принятый закон об ответственном обращении с животными на деле не работает. Вместо строительства цивилизованных приютов власти предложили отстреливать уличных собак.

Ранее зоозащитники обнаружили десятки животных, запертых в заброшенной постройке под Красноярском. Многие из них были обглоданные, поскольку от голода пытались есть друг друга, писал NEWS.ru.