В Якутии восстановили электроснабжение всех населённых пунктов после аварии

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Жителя Томска Сергея Сахарова осудили на два года условно за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Молодой человек также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Реабилитация нацизма» УК РФ, — говорится в сообщении. Сахарову...