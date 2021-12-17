В Якутии восстановили электроснабжение всех населённых пунктов после аварии
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
12:33, 19 декабря 2021
Главное управление МЧС России по Республике СахаФото: mchs_yakutia/instagram.com
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В Республике Саха (Якутия) энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей, оставшихся без света из-за аварии на линии электропередачи Майя — Чурапча. Энергоснабжение восстановлено по постоянной схеме в Томпонском, Таттинском, Амгинском, Чурапчинском и Усть-Майском районах, сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. Жители ряда населённых пунктов Якутии были без света и тепла при температуре минус 50 градусов.
Несмотря на крайне тяжёлые условия, плохую видимость, густой снег и низкую температуру, которая ночью опускалась до −50 °С, бригады Майинского и Чурапчинского РЭС незамедлительно выехали на осмотр линии и в кратчайшие сроки завершили восстановительные работы, — приводит портал Республики Саха (Якутия) слова Садовникова.
Он также отметил работу энергетиков, обеспечивших функционирование резервных источников питания в объектах теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря жители пяти районов Якутии остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи Майя — Чурапча. Число находившихся без света и тепла составило свыше 78 тысяч человек. Ситуацию осложнили сильные морозы, в некоторых районах республики температура опустилась ниже минус 50 градусов. В ряде районов были введены веерные отключения электричества, при этом резервные источники питания есть везде.