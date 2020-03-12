https://static.news.ru/photo/5c51dab0-6467-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Здание якутского Госсобрания Фото: iltumen.ru

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.

Как сообщает «Якутия.Инфо», за документ проголосовали 49 человек, 13 депутатов воздержались. Мыраан, которая высказалась против, также выступила на заседании парламента, но её речь не попала в трансляцию.

По словам депутата, президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Она также назвала голосование, которое инициирует Путин, нелегитимным.

Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины, — сказала она.

В мае 2019 года Ныраан задерживали из-за акции «Он нам не царь».

Ранее член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты. При голосовании 11 марта об изменении Конституции России Нарусова воздержалась. Единственным членом Совета Федерации, который проголосовал против закона о поправках, оказался иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, писал NEWS.ru.