В Wildberries рассказали, отразится ли на клиентах сбой в СДЭК Wildberries: сбой в работе СДЭК не повлияет на доставку заказов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбой в работе сервиса доставки грузов СДЭК не повлияет на получение заказов клиентами Wildberries, сообщили NEWS.ru в пресс-службе российского маркетплейса. Там отметили, что внутренние процессы партнеров никак не сказываются на работе компании. Маркетплейс сотрудничает с большим количеством перевозчиков и также имеет собственные логистические мощности.

Компания сотрудничает с большим количеством перевозчиков помимо собственных логистических мощностей. Внутренние процессы компаний-партнеров не влияют на процессы Wildberries, в том числе на сроки доставки товаров до покупателей, — уточнили в пресс-службе.

В Wildberries пояснили, что большое количество партнеров помогает распределить нагрузку по разным направлениям и бронировать разнообразные логистические линии. Там также пожелали коллегам из СДЭК быстрее наладить внутренние процессы.

Коллегам из СДЭК желаем быстрее наладить внутренние процессы и справиться со сложившейся ситуацией, — заключили в пресс-службе.

В пресс-службе российского маркетплейса Ozon ранее рассказали, что клиенты не сильно пострадали из-за сбоя в работе СДЭК, так как таким способом доставляется только 0,2% заказов. Там подчеркнули, что, пока работа сервиса не будет налажена, покупатели не смогут выбрать доставку этим перевозчиком.