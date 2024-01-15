В Wildberries рассказали о поисках сотрудников сгоревшего склада Wildberries не может связаться с 12 работниками склада после пожара в Петербурге

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Компания Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего в Санкт-Петербурге склада, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Горячая линия для родственников работников работает в круглосуточном режиме.

Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Горячая линия для родственников продолжает круглосуточную работу, — сообщили в компании.

Отмечается, что никто из работников не числится пропавшим без вести. В пресс-службе маркетплейса добавили, что сегодня начнут выдаваться первые компенсации продавцам, которые потеряли товар при пожаре. Прием заказов и доставка осуществляются в штатном режиме, в том числе и в Санкт-Петербурге.

После пожара на складе в Шушарах руководство Wildberries оперативно перестроило логистику. Товарный поток, который до происшествия замыкался в Санкт-Петербурге, перенаправили в другие города. Компания прикладывает все усилия, чтобы клиенты получили свои заказы в срок. В Wildberries также уточнили, что при пожаре не была повреждена ни одна единица транспорта, как личного, так и наемного.