В Wildberries рассказали, из-за чего произошел сбой в работе приложения Wildberries: сбой в работе приложения не связан с IT-системами маркетплейса

Доступ к приложению Wildberries ограничен из-за сбоя в работе доменной зоны RU, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители компании пояснили, что неполадки не связаны с работой IT-систем онлайн-магазина.

В доменной зоне RU наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT систем Wildberries. Мы проверили все наши системы — на нашей стороне все работает, сбоев нет. Ожидаем восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне RU, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе WB рассказали, что сложностей с выдачей заказов на пунктах на ПВЗ нет. Однако в компании сообщили, что срок хранения товара, лежащего на полке сегодня, будет продлен.

Ранее маркетплейс Ozon также заявил, что пользователи не могут перейти в приложение и на сайт магазина из-за проблем с доменной зоной RU. В пресс-службе также пообещали продлить сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня, на два дня, чтобы покупатели успели получить их до истечения срока хранения.

30 января стало известно о том, что в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщают о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне RU, например, к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Отмечается, что больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «МегаФона».