В Wildberries раскрыли, что случилось на складе компании в Рязани Wildberries: на складе в Рязани загорелся мусор вдали от возводимых конструкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба компании Wildberries сообщила NEWS.ru о возгорании мусора на территории второй очереди строительства складского комплекса в Рязани. Представители WB отметили, что пожар локализован. В организации подчеркнули, что ЧП произошло вдали от возводимой конструкции.

В ряде СМИ и Telegram-каналах появляется информация о возгорании на складе Wildberries в Рязани. Информируем: на территории второй очереди строительства складского комплекса в Рязани случилось возгорание мусора. Возгорание локализовано и произошло вдали от возводимой конструкции. Пострадавших нет. Работы на территории ведутся в штатном режиме, — говорится в заявлении компании.

Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла предупреждение Wildberries по признакам нарушения законодательства. Регулятор установил, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. ФАС получила множество обращений от граждан и организаций по этому вопросу в период с 2022 по 2023 год.

Как пояснили в ФАС, тарифы маркетплейса на услуги логистики и хранения изменяются почти ежедневно, что может оказать существенное влияние на деятельность продавцов. Кроме того, Wildberries вводит ограничения при размещении контактных данных продавцов. В антимонопольной службе заявили, что компании нужно внести изменения в оферту о реализации товара на официальном сайте. В случае неисполнения предупреждения ФАС может возбудить дело в отношении Wildberries.