В Wildberries раскрыли, что именно произошло на складе в Екатеринбурге В Wildberries заявили, что на складе в Екатеринбурге никого не задерживали

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пресс-служба Wildberries заявила NEWS.ru, что во время проверки документов на складе компании в Екатеринбурге правоохранители никого из сотрудников не задержали. В компании отметили, что персонал вернулся на рабочие места.

На складе Wildberries в Екатеринбурге прошла проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета. По результатам проверки никто из занятых на складе не задержан, все вернулись к своей деятельности. Склад работает в штатном режиме, прошедшая проверка не повлияла на работу объекта. Wildberries сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие, — подчеркнули в Wildberries.

Ранее в Wildberries заявили, что сроки выплат за утраченный при пожаре на складе в Шушарах товар зависят от многих параметров, в числе которых итоговая сумма ущерба и размеры частичных платежей, уже полученных продавцом. Там отметили, что в некоторых случаях процесс может занять несколько недель или более.

В пресс-службе подчеркнули, что расчет компенсации производится отдельно по каждому виду товара, что занимает время. При этом сумма определяется исходя из цены товара и средней скидки в каждой подкатегории за минусом стандартных расходов.