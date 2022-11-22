В Wildberries отреагировали на историю с отравлением москвички мухоморами В Wildberries сомневаются, что продали БАДы с мухоморами отравившейся ими москвичке

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Wildberries

В пресс-службе интернет-магазина Wildberries сомневаются в том, что биодобавки с мухоморами, которыми отравилась москвичка, были приобретены именно там, заявил NEWS.ru представитель компании. Там уточнили, что ввели запрет на продажу мухоморосодержащих БАДов еще несколько месяцев назад, а сама пострадавшая могла нарушить рекомендации производителей по использованию данного БАДа. Все необходимые ответы на вопросы по этому поводу должна будет дать медицинская экспертиза.

В соответствии с нашими правилами, все пищевые добавки, продающиеся на нашей онлайн-платформе, должны иметь необходимые разрешающие документы и сертификаты качества. <...> Поэтому есть вопросы и сомнения, действительно ли данная продукция была приобретена у нас, она ли стала причиной недуга, не было ли нарушений рекомендаций производителей данного БАда по его использованию, — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы была госпитализирована из-за отравления грибами, купленными на известном маркетплейсе. В токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского москвичка призналась врачам, что приобрела мухоморы для употребления в качестве наркотического средства. Полиция начала проверку по данному поводу.