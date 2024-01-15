В Wildberries отчитались о поисках сотрудников сгоревшего склада В Wildberries нашли всех сотрудников сгоревшего склада в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Компания Wildberries установила местонахождение всех сотрудников склада в Санкт-Петербурге, которые работали в день мощного пожара 13 января, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Никто из работников не числится пропавшим без вести.

Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится, — заявили в компании.

Ранее представители Wildberries сообщили, что начали выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали при пожаре на петербургском складе. Прием заказов и доставка продукции проходит в штатном режиме, в частности в Санкт-Петербурге.

Сотрудник склада в Шушарах ранее рассказал, что в здании было достаточно огнетушителей, однако во время происшествия работники ими не воспользовались. Он заявил, что руководство неоднократно объясняло, как действовать при пожаре, однако после возгорания в коллективе началась паника и сильная давка. Он уточнил, что огонь начал распространяться с первого блока мезонина — металлического стеллажа, разделенного на несколько уровней, между которыми располагаются настилы.