В Wildberries опровергли закрытие пунктов выдачи из-за «забастовки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о «забастовках» и закрытии пунктов выдачи Wildberries не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. СМИ, писавшие о «бунте» партнеров компании и «штурме» офиса, как утверждают в Wildberries, «раздули из мухи слона».

Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме, — сообщили в пресс-службе.

В компании рассказали, что 14 марта в их офис в сопровождении «желтых Telegram-каналов» пришли 10-15 человек, называвшие себя «представителями партнерских пунктов выдачи», которые при этом отказались предоставить свои данные как сотрудникам компании, так и приглашенным в офис правоохранителям.

У нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры, — объяснили в Wildberries.

В компании уточнили, что представители выражали недовольство из-за мер безопасности, которые были усилены из-за подмен товаров. С этой проблемой сталкиваются и покупатели, и продавцы.

К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары, например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз, — добавили представители маркетплейса.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники Wildberries пригрозили устроить забастовку по всей стране из-за штрафов для владельцев пунктов выдачи, которых, как утверждалось, обязали возмещать полную стоимость брака. Сообщалось, что в офис компании пришли более 50 собственников ПВЗ, но к ним никто не вышел, а охранники сказали, что все сотрудники на удаленке.