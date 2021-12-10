В России назвали число не вернувшихся на учёбу иностранцев из-за COVID-19

По данным Минобразования, на данный момент в России учится около 316 тыс. иностранных студентов, их число должно вырасти в ближайшие годы до 710 тысяч. Такие цифры заложены в федерального проекта «Экспорт образования», сообщает РБК. При этом объём, средств, вырученных в результате его реализации к 2025 году должен составить 373 млрд рублей. Однако в связи с пандемией коронавируса ситуация изменилась.

До начала учебного года в Россию попали только иностранные студенты из стран, с которыми было регулярное авиасообщение оставалось открытым. Те же учащиеся, которые проживают в государствах, не включённых в данный перечень, вернуться не смогли . Ещё одной причиной невозвращения на учёбу была высокая стоимость авиарейсов и сложности с оформлением документов.



Ситуацию не исправили и изменения в алгоритм въезда иностранных студентов, которые утвердил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Благодаря ему возможность попасть на обучение получили иностранцы из всех стран, вне зависимости от возобновления с ними авиасообщения. Минобрнауки сообщило, что около половины студентов, а это более 145 тыс. человек, по-прежнему не смогли приехать и находится за рубежом. Им в результате было предложено продолжить учёбу дистанционно.

При этом вузы помогают заграничным студентам вакцинироваться российским препаратом от коронавируса, для этого им нужно иметь полис ОМС или СНИЛС. В ряде учебных заведений вакцинируют учащихся за свой счет, в том случае, если у иностранцев нет полиса. Чаще всего отсутствие прививки не является препятствием для возобновления обучения в очной форме — для этого достаточно предъявить два отрицательных ПЦР-теста.

Ранее иностранным студентам было решено упростить пребывание в России. Для этого МВД создаст особый правовой режим: разрешение на временное проживание в целях получения образования. Благодаря этому режиму можно будет не сниматься с учёта при выезде из России на каникулы.