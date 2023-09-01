В вузах пройдут занятия по противодействию террористической угрозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во всех российских вузах в плановом режиме пройдут занятия по противодействию террористической угрозе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. Эти мероприятия проводятся в сентябре. В их организации в том числе принимают участие сотрудники МЧС и Росгвардии.

Все университеты готовятся к учебному году и создаются специальные комиссии, в состав которых входят представители вуза, МЧС, Росгвардии и других правоохранительных структур. Проверяется готовность корпусов по всем параметрам, поэтому в сентябре все университеты в плановом режиме по согласованию с местными соответствующими органами будут в том числе проводить и необходимую отработку, как правило, это учебные тревоги и так далее, — сказал Фальков.

Ранее Фальков назвал беспрецедентным число бюджетных мест в высших учебных заведениях для выпускников российских школ. По его словам, абитуриентам доступно более 600 тысяч мест, в том числе в вузах ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Также он отмечал, что абитуриенты могли подать необходимые документы удаленно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».