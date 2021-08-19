В вузах Новосибирска обучение начнётся в гибридном формате

Из-за того что в Новосибирске сохраняется сложная обстановка с коронавирусом, обучение в вузах с 1 сентября начнётся в смешанном формате. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Обучение студентов пройдёт в дистанционном и очном формате. Лекции учащиеся будут слушать удалённо, а практические занятия пройдут очно, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Кроме того, при заселении в общежитие студентам не обязательно проходить вакцинацию. Однако из-за отсутствия прививки могут возникнуть сложности в обучении. Сам же процесс обучения должен быть организован так, что даже при заболевании хоть кого-нибудь должна быть возможность обучаться онлайн, считает министр.

На сегодняшний день на полном дистанционном обучении находятся только иностранные студенты, так как на их вакцинацию в регионе денег не выделили, резюмировал глава ведомства.

Ранее член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам в размере одной стипендии. Такая мера станет не только способом поддержать самих студентов, но и мотивировать прививаться их одногруппников.