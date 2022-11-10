Мошенники стали в три раза чаще атаковать клиентов банков ВТБ заявил о трехкратном росте числа атак мошенников на своих клиентов

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С начала 2022 года ВТБ предотвратил втрое больше попыток мошенников похитить средства со счетов клиентов, чем в прошлом году, заявил зампред правления банка Анатолий Печатников. По его прогнозу, число таких атак еще может возрасти, передает ТАСС.

Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 год, — сказал Печатников.

По его словам, к концу текущего года количество атак телефонных мошенников может достичь 8-8,5 млн. Печатников также отметил, что возросла активность интернет-мошенников – число жалоб клиентов банка на них по сравнению с сентябрем увеличилось в два с половиной раза. Кроме того, злоумышленники усилили активность в соцсетях. Зампред ВТБ подчеркнул, что над данной проблемой банкам и всему профильному сообществу надо еще много работать.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули бывшего инспектора Счетной палаты России на 30 млн рублей. Они предложили 64-летней женщине перевести сбережения на более безопасный счет, поскольку ее данные якобы были украдены, а также продать недвижимость, объясняя это тем, что собственность могла стать залогом для получения кредита. Получив деньги, аферисты скрылись.