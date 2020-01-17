https://static.news.ru/photo/3156f74e-39e4-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) учтёт мнение студентов при согласовании поправок во внутренние правила университета, подразумевающие введение ограничения на политические заявления.

По словам директора по связям с общественностью ВШЭ Андрея Лаврова, обсудить изменения планируется 21 января на студсовете, перед которым учащиеся могут направить свои предложения по данному вопросу.

Он отметил, что четырёхчасовая встреча, прошедшая 17 января, была «довольно эмоциональной».

В ходе встречи представители администрации предлагали диалог, организаторы со стороны студентов заявили, что не хотят диалога, а хотят выдвинуть требования к администрации, — рассказал Лавров.

Сотрудник ВШЭ подчеркнул, что во время обсуждения «могли звучать какие-то риторические реплики», однако студентам никто не предлагал отчисляться, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал нормальными планы ВШЭ запретить преподавателям и студентам выступать с политическими заявлениями от имени вуза, обучающихся или сотрудников.

Руководство вуза планирует изменить регламент на ближайшем заседании учёного совета, анонс поправок появился на сайте вуза. Студентов и преподавателей по новым правилам обяжут «принимать меры по исключению аффилиации с университетом» и «не выходить за рамки экспертной или аналитической позиции» в своих публикациях и комментариях.