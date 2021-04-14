В ВШЭ рассказали, почему часть молодёжи не вовлечена в социальные лифты

https://static.news.ru/photo/e0e1210e-9d42-11eb-b0d7-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара в своём докладе рассказала, какие группы молодёжи в России не вовлечены в социальные лифты. Она выступила на круглом столе в первый день XXII Апрельской международной научной конференции (АМНК), соорганизаторами которой впервые стали Высшая школа экономики и «Сбер». NEWS.ru является официальным информационным партнёром мероприятия.

По словам Касамары, несмотря на успешную работу системы социальных лифтов, которая помогает молодёжи успешно адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим условиям, доля социально неустроенных представителей молодёжи все ещё достаточно велика.

Проректор НИУ ВШЭ рассказала, что к традиционным группам риска относятся молодые люди, живущие за чертой бедности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, а также относящаяся к криминальным структурам.

По её словам, часто подростки попадают в такие группы риска из психологических проблем личного характера, таких как неприятие себя, эмоциональная неустойчивость, из-за алкогольной и наркотической зависимости, а также вследствие социально-экономических причин. Касамара подчеркнула, что ещё одним фактором попадания молодых людей в категорию «неуспешных» является безработица.

Проректор НИУ ВШЭ заявила, что подход для анализа и выявления проблем «неуспешности» молодёжи до сих пор не выработан. Общественные организации или профильные ведомства выдвигают различные критерии. Ведомства имеют чёткое представление о своём функционале, но при работе со своими сложными аудиториями комплексный межведомственный подход у них практически отсутствует.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ и «Сбера» в рамках XXII Апрельской международной конференции обсудят угрозы кибербезопасности. Также будут подняты вопросы прорывных инноваций, вариантов цифровизации всех сфер жизни, ИИ-трансформации государства и компаний и другие.