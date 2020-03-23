https://static.news.ru/photo/876e1a48-6cf4-11ea-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: НИУ ВШЭ/twitter.com

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) поручит комиссии учёного совета по этике изучить призыв профессора Олега Матвейчева «вернуть 37-й год» из-за нежелания ряда студентов заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом.

По мнению представителей вуза, слова профессора являются неприемлемыми, так как в них наблюдаются мотивы ненависти и вражды.

В свою очередь Матвейчев назвал своё высказывание «всплеском эмоций» на позицию студентов, которые объяснили свой отказ либеральным мировоззрением.

Что они с «совком» не имеют дело. Как к ним относиться после этого? — отметил он в комментарии для телеканала «360».

Ранее NEWS.ru писал, что психолог из МГУ Мадрудин Магомед-Эминов советует в условиях критической ситуации на фоне коронавируса перестроить свой образ жизни, но при этом не терять оптимизма.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались — 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человек.