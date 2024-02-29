В ВШЭ объяснили, как месяц рождения ребенка связан с доходами семьи НИУ ВШЭ: месяц рождения ребенка связан с доходами семьи

Родители выбирают, в какой месяц родятся их дети, опираясь на свое благосостояние, сообщили исследователи НИУ ВШЭ в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации: статистический анализ», которая появилась в распоряжении РБК. По информации ученых, чем выше доходы семьи, тем чаще рождение ребенка планируется на летние месяцы.

Согласно результатам исследования, в 2000-2022 годах большинство малышей появились на свет в июле или августе. Эксперты вуза объяснили это уровнем доходов домохозяйств.

Планирование рождения ребенка на летнее время экономически целесообразно, поскольку этот период позволяет женщине экономить на покупке теплой верхней одежды для беременных, считают эксперты. Кроме того, летом женщина, вынашивающая ребенка, может больше времени проводить на свежем воздухе, а в ее рационе будет больше сезонных фруктов и овощей, что повлияет на здоровье ребенка в первые месяцы его жизни.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил ввести в стране налог на бездетность. По его словам, необходимо стимулировать рождаемость самыми различными способами и поддерживать не только тех, у кого уже есть дети. В том числе, считает депутат, необходимо оказывать давление на граждан, которые не хотят заводить потомство.