В ВС РФ коронавирусом переболели почти 10,8 тысячи человек

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Количество военнослужащих России, выздоровевших после заражения коронавирусом, выросло до 10 тысяч 788 человек, следует из сообщения Минобороны РФ.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 10 788 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 37 военнослужащих. Также с положительными результатами тестирования выявлено 244 военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях. По состоянию на 30 августа установлены 108 инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что летальные исходы после заражения COVID-19 встречаются у мужчин в 1,5 раза чаще, чем у женщин, по причине наличия тестостерона, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По её словам, мужской половой гормон ускоряет распространение инфекции по организму.