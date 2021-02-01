В возрасте 57 лет умер актёр и каскадёр Виктор Павлюченков

https://static.news.ru/photo/f48ddd00-64bc-11eb-a8fa-96000091f725_660.jpg Виктор Павлюченков Фото: vk.com/papa.ataman

Актёр Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

1 февраля на 58-м году скоропостижно ушёл из жизни актёр театра и кино, каскадёр, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков, — цитирует сообщение ТАСС.

Павлюченков был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990 году окончил ГИТИС. Являлся членом Ассоциации каскадёров России. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме «Батюшка». Также снимался в фильмах «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость» и других.

Ранее сообщалось, что французский каскадёр Реми Жюльен, постановщик трюков для нескольких картин о Джеймсе Бонде и фильмов «Такси», скончался на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщил депутат Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьер Дор.

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее, в понедельник, состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.