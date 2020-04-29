В ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19

https://static.news.ru/photo/7fd7ad42-8ad8-11ea-9d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала лекарства против коронавируса, проходящие сейчас испытания, неэффективными.

По её словам, эти препараты оказываю положительное влияние на процесс лечения пациентов лишь в отдельных случаях. Об этом Вуйнович сказала в интервью ТАСС.

Группа независимых ученых практически подтвердила ВОЗ, что ни одно лекарство, которое сейчас эмпирически испытывается, не оказывает серьезного эффекта на результат лечения. Но в некоторых случаях препараты помогают, — заявила она.

Представитель ВОЗ отметила, что на сегодняшний день к программе поиска такого лекарства присоединилось более 100 государств. Препараты будут испытываться на давших на это согласие пациентах старше 18 лет.

На них будет испытываться один из четырех протоколов лекарств, которые сейчас применяются в мире. Есть одно новое экспериментальное лекарство, которое тоже будет применяться, — рассказала Вуйнович.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год. Однако точная дата неизвестна. На сегодняшний день врачи тестируют более 100 различных прототипов вакцины. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после разработки лекарства необходимо будет обеспечить его равномерное распределение между странами.