В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса пока не опасны для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей. По этому поводу в эфире телеканала «Россия 24» высказалась представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила: в настоящий момент нельзя говорить о том, что новые штаммы COVID-19 становятся опаснее для детей.

На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная, — заявила Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ пояснила, что дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением ограничений. Она также подчеркнула, что в случае каких-либо изменений, организация сообщит об этом всем странам.

Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных, — заключила Вуйнович.

Ранее сообщалось, что новая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» по качеству сопоставима с «ЭпиВакКороной», значит, показания к применению у них могут быть идентичными. Поэтому при вакцинации новый препарат будет использоваться абсолютно так же, как и предыдущая версия.