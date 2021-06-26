В ВОЗ заявили, что можно прививаться от COVID-19 при любом уровне антител

Прививаться от коронавирусной инфекции допускается при любом уровне антител. Прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Её слова приводит ТАСС.

Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, — рассказала специалист.

Она добавила, что всем вакцинированным от коронавируса нужно продолжать носить маски.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» доктор биологических наук Александр Семёнов заявил, что после перенесённой коронавирусной инфекции человеку можно прививаться с любым количеством антител. При этом лучше сделать это через полгода после болезни. Учёный добавил, что главную роль играет не количество антител, а их качество, способность нейтрализовать коронавирус.

Переболевший коронавирусной инфекцией пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что намерен поставить вакцину «Спутник Лайт». Он пояснил, что не сделал прививку раньше, поскольку имел антитела после болезни. Песков пояснил, что у него есть T-клеточный иммунитет и много антител, но недавно появились новые рекомендации врачей, которые содержат совет о прививке даже для людей с высоким количеством антител.