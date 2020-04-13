В ВОЗ рассказали, от чего будет зависеть пик прохождения коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/7356c6de-7d7c-11ea-af17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Пик эпидемии коронавируса в РФ пройдёт скорее, если люди будут соблюдать социальную дистанцию. Это позволит остановить его распространение. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдёт в другую фазу, то есть будет остановлена передача или нет, — заявила Вуйнович.

По её словам, прохождение пика также будет зависеть от лучшего выявления и тестирования людей, контактировавших с заболевшими, и их изоляции, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что критически важно сократить число передач вируса между людьми. Лица с респираторными симптомами должны самоизолироваться даже от членов своей семьи и носить маски. Вуйнович считает, что добросовестное соблюдение предписаний властей людьми любого возраста и в любой части Москвы может принести результаты.

NEWS.ru писал, что жительница Москвы нарушила самоизоляцию и напала на полицейского. В момент инцидента она была пьяна.

В России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели, скончались 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.