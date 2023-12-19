В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID-19 и гриппом ВОЗ: вакцинация и маски остаются основными способами борьбы с COVID-19 и гриппом

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Вакцинация и использование масок остаются ключевыми стратегиями в борьбе с COVID-19 и гриппом, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, местные здравоохранительные органы являются наиболее надежным источником рекомендаций по профилактике для населения.

Лучшим способом предотвратить тяжелое протекание болезни и спасти жизни остаются вакцины как для COVID-19, так и для гриппа, — отметила она.

Вуйнович также подчеркнула важность использования масок, особенно в людных, плохо проветриваемых помещениях. Она рекомендовала носить их не только в таких местах, но и при наличии симптомов или возможности заражения COVID-19, при нахождении в пространстве с инфицированными людьми, а также в общественных местах, особенно для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, такие как диабет, болезни сердца или легких, рак и т. д.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности. В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины. После регистрации производитель сможет ввести «Спутник Лайт» в оборот и начать поставки в регионы России.