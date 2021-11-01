В ВОЗ рассказали о ревакцинации для людей с низким иммунитетом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом следует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода. Пандемия же завершится, когда мир достигнет необходимого уровня коллективного иммунитета, отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Вуйнович также указала , что эффективность нерабочих дней в России в плане остановки распространения коронавируса во многом зависит от отношения населения.

Это зависит от населения и от того, насколько серьёзно принимается ситуация. Мы понимаем, что более одной тысячи людей умирает каждый день, это большая цифра, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Она добавила, что важным является применение всех мер для снижения роста случаев заражения смертоносной инфекцией.

Ранее стало известно, что эффект от принятых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, не наступит немедленно, для этого потребуется время. Заболеваемость COVID-19 растёт в большинстве регионов РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 78 субъектах (от 2% и выше).