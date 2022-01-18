В ВОЗ раскрыли подробности о новой вариации «омикрона»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведёт работу по отслеживанию новой вариации штамма «омикрон» подвида ВА.2 наряду с остальными разновидностями, пишет Lenta.ru со ссылкой на представителя организации. Ранее новый вариант коронавируса был обнаружен в Швеции у трёх человек.

По данным собеседника агентства, особенностью подвида является отсутствие одной из характерных для штамма мутаций — делеции, что затрудняет его определение с помощью ПЦР-теста. Представитель организации сообщил, что к 7 января на основную вариацию «омикрона» приходилось около 98% генетических последовательностей, загруженных в международную базу данных GISAID.

Ранее сообщалось, что вариация «омикрона» ВА.2 была обнаружена в Академической лаборатории в городе Упсала. Подвид был зарегистрирован у трёх человек. Представитель лаборатории отметил, что пока о вариации известно очень мало из-за недостатка материала, пригодного для исследования.

Она была обнаружена в Дании, Норвегии и в Кaлькутте, где за короткое время распространилась очень широко. Пока нeизвестно, может ли быть новый вариaнт более опасным или будет ли он быстро распространяться в Швеции.