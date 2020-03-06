https://static.news.ru/photo/100412a0-5fd4-11ea-a1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом. Об этом заявил исполнительный директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Это ложная надежда — полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время, — цитирует его «Интерфакс».

Райан добавил, что неизвестно, как вирус будет проявлять себя в разных климатических условиях. Есть опасность того, что он может сохранить способность распространяться.

По данным на 6 марта, в мире коронавирус выявлен у более 98 тысяч человек, скончались 3,3 тысячи заболевших, выздоровели — 55 тысяч, писал NEWS.ru.