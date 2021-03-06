В ВОЗ посоветовали россиянам быть осторожными после смягчения ограничений

https://static.news.ru/photo/72504b56-7e8f-11eb-83fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам продолжать соблюдать меры предосторожности даже после возможного смягчения коронавирусных ограничений. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и где это невозможно, носить маску, — рассказала Вуйнович журналистам ТАСС.

В той местности, где есть вирус и люди находятся в тесном контакте, распространение коронавирусной инфекции может продолжаться. Вуйнович подчеркнула, что для предотвращения новых случаев заболевания следует принять все меры и минимизировать возможность распространения вируса.

По её словам, ВОЗ регулярно обновляет общие рекомендации, но только местные органы власти могут принимать соответствующие решения.

Как писал NEWS.ru, глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге убеждён, что пандемия коронавирусной инфекции продлится весь 2021 год, на её окончание можно рассчитывать только к началу 2022 года. По его мнению, нельзя допустить, чтобы жители богатых стран и регионов были вакцинированы от коронавируса, а остальные — нет.